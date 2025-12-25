USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Россияне признают существенные успехи украинской армии

16:48 2184

Связанные с Кремлем российские военные блогеры признают существенные успехи украинских войск на купянском направлении и критикуют командование РФ за искажение информации о ходе боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В частности, один из них 24 декабря задним числом сообщил, что российские войска утратили значительную часть плацдарма на западном берегу реки Оскол. По его данным, украинские подразделения восстановили позиции к северу и северо-западу от Купянска – в Кондрашовке и Радьковке, а также в районе населенного пункта Мировое.

«Военблогер отметил, что эти три населенных пункта были единственными населенными пунктами, которые российские войска контролировали до начала украинских контратак в последние недели, несмотря на то, что российские военные заявили о контроле над 11 населенными пунктами в этом районе», – пишут аналитики.

Кроме того, блогер опубликовал обновленную карту боевых действий, которая опровергла прежние заявления российской стороны и показала, что украинские войска сохранили или восстановили позиции:

  • к северу от Купянска – в Долгеньком, к юго-востоку от Западного и к северо-востоку от Кондрашовки;
  • к северо-востоку от Купянска – в районе Голубовки;
  • к востоку от Купянска – в Петропавловке и Кучеровке;
  • к юго-востоку от Купянска – в Песчаном и Куриловке;
  • к югу от Купянска – в районе Колесниковки.

Военблогер также подверг критике российское военное командование, обвинив его в преувеличении успехов под Купянском и в преждевременной переброске резервов на другие участки фронта, что, по его оценке, сделало город уязвимым для украинских действий. Он добавил, что схожая практика завышения результатов применялась командованием и на Северском направлении в 2024 году.

Другой российский военный блогер, ссылаясь на источники в 112-й мотострелковой бригаде и 16-й бригаде спецназначения ВС РФ, утверждал, что российские войска «потеряли» Купянск, а украинские подразделения перерезали наземные линии связи 27-й отдельной мотострелковой бригады.

Известный военблогер, участвующий в российских краудфандинговых инициативах, сообщил, что положение российских сил продолжает ухудшаться на фоне успехов украинских войск в районах Мирового, Радковки и Соболевки.

«Таким образом, российские военные блогеры признали, что с 11 декабря украинские войска освободили или удерживают позиции на площади 182,64 квадратных километров на Купянском направлении», – подчеркивают аналитики ISW.

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2008
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1730
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4321
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5844
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9334
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 752
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6373
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1967
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2185
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2452
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2141

ЭТО ВАЖНО

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2008
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1730
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4321
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5844
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9334
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 752
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6373
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1967
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2185
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2452
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2141
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться