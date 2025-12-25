Приговор Карену Аванесяну

Карен Аванесян, обвиняемый в попытке совершения террористического акта в городе Ханкенди, приговорен к 16 годам лишения свободы. Приговор был оглашен на заседании Гянджинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Натика Алиева.

14 сентября этого года Карен Аванесян отправился из места своего жительства (в Ханкенди) в лесной массив вблизи города, взял спрятанное там оружие и боеприпасы: автомат Калашникова и четыре коробки патронов к нему, а также пять ручных гранат, и пытался приблизиться к месту проведения мероприятия в городе Ханкенди. Когда сотрудники полиции воспрепятствовали ему, К.Аванесян оказал вооруженное сопротивление, бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата. Раненный в результате ответного огня К.Аванесян был задержан.

Ему предъявили обвинения по статьям 29,120.2.3; 29,120.2.4; 29,120.2.7; 29,120.2.11 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом в связи с терроризмом, покушение на умышленное убийство), 214.2.3 (совершение теракта с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов) и 315 (сопротивление представителю власти и применение насилия) УК Азербайджана.