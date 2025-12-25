USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Приговор Карену Аванесяну

16:50 1967

Карен Аванесян, обвиняемый в попытке совершения террористического акта в городе Ханкенди, приговорен к 16 годам лишения свободы. Приговор был оглашен на заседании Гянджинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Натика Алиева.

14 сентября этого года Карен Аванесян отправился из места своего жительства (в Ханкенди) в лесной массив вблизи города, взял спрятанное там оружие и боеприпасы: автомат Калашникова и четыре коробки патронов к нему, а также пять ручных гранат, и пытался приблизиться к месту проведения мероприятия в городе Ханкенди. Когда сотрудники полиции воспрепятствовали ему, К.Аванесян оказал вооруженное сопротивление, бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата. Раненный в результате ответного огня К.Аванесян был задержан.

Ему предъявили обвинения по статьям 29,120.2.3; 29,120.2.4; 29,120.2.7; 29,120.2.11 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом в связи с терроризмом, покушение на умышленное убийство), 214.2.3 (совершение теракта с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов) и 315 (сопротивление представителю власти и применение насилия) УК Азербайджана.

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2011
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1733
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4323
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5845
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9334
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 752
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6373
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1968
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2186
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2453
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2142

