Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»

так заявил Кац
17:10 753

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на конференции по образованию, в очередной раз предупредил палестинское движение ХАМАС, что в случае его отказа от разоружения в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа по сектору Газа Израиль «сам сделает это». Об этом информируют израильские СМИ.

В то же время министр подчеркнул, что Израиль никогда не покинет территорию анклава.

«Мы одержали победу в Газе», - заявил Кац.

Хотя соглашение по Газе предусматривает вывод сил армии Израиля из сектора, Кац подчеркнул: «Израиль никогда не уйдет с территории Газы. Будет создана зона безопасности, которая охватит часть Газы для защиты приграничных населенных пунктов».

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2013
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1737
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4327
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5846
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9335
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 754
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6373
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1969
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2188
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2453
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2142

