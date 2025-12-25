«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на конференции по образованию, в очередной раз предупредил палестинское движение ХАМАС, что в случае его отказа от разоружения в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа по сектору Газа Израиль «сам сделает это». Об этом информируют израильские СМИ.

В то же время министр подчеркнул, что Израиль никогда не покинет территорию анклава.

«Мы одержали победу в Газе», - заявил Кац.

Хотя соглашение по Газе предусматривает вывод сил армии Израиля из сектора, Кац подчеркнул: «Израиль никогда не уйдет с территории Газы. Будет создана зона безопасности, которая охватит часть Газы для защиты приграничных населенных пунктов».