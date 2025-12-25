USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Кибермошенничество на миллион

Гусейнова и Аскерли арестовали; ВИДЕО
17:25 794

Главное управление по борьбе с киберпреступностью (KMBİ) Министерства внутренних дел Азербайджана провело очередную операцию в рамках международной правовой помощи и взаимного сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств. Об этом сообщили в МВД.

Так, киберполиция получила оперативную информацию о гражданах Азербайджана, которые нанесли особо крупный ущерб различным лицам в одном из иностранных государств под видом онлайн-покупки и продажи криптовалюты.

В результате принятых оперативно-технических мер были задержаны Малик Гусейнов и Махмуд Аскерли, ранее осужденные в Турции и России за аналогичные преступления.

В ходе расследования выяснилось, что М.Гусейнов вместе с М.Аскерли арендовали офис в торговом центре в столице иностранного государства. Через некоторое время М.Гусейнов предъявил в пункте обмена валюты, расположенном в этом торговом центре, фальшивые 600 тысяч долларов и потребовал зачислить их на его счет в криптовалюте, то есть посадить на его счет 600 тысяч USDT (стейблкоинов – ред.). Убедившись, что на его счет поступило более 1 000 000 манатов в криптовалюте, он покинул страну пребывания.

По факту было возбуждено уголовное дело, и решением суда в отношении М.Гусейнова и М.Аскерли была избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

«Следует отметить, что широкое распространение электронных платежей и криптовалютных транзакций в наше время также увеличивает риски мошенничества в этой области. Ряд преступных группировок, злоупотребляя этим, пытаются совершать киберпреступления и захватывать средства людей как в виртуальном пространстве, так и в реальной жизни. Поэтому рекомендуется проявлять осторожность при проведении финансовых операций с незнакомыми людьми, особенно в социальных сетях, и не инвестировать в «криптопроекты», обещающие «высокую» или «сверх» прибыль», - заявили в МВД.

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2017
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1742
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4333
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5847
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9336
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 754
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6373
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1969
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2188
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2456
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2143

