Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию

Министр экономики РА Геворг Папоян заявил сегодня в интервью армянской службе «Радио Свобода», что первоначальная цена транзита грузов из Азербайджана в Армению по грузинским железным дорогам считается относительно высокой и неконкурентоспособной, но переговоры все еще продолжаются.

«С одной стороны, грузинская железнодорожная компания, с другой – компании, импортирующие зерно или бензин. Естественно, они должны вести переговоры и найти наилучший вариант», – сказал министр, отметив, что он не занимается этими вопросами.

Папоян подчеркнул, что премьер-министр Пашинян, затрагивая вопрос транзитных тарифов на грузинских железных дорогах, заявил, что если этот вопрос не будет решен, то логично, что бизнес-субъекты будут искать альтернативные способы обеспечения импорта и экспорта.

«На мой взгляд, сейчас очень подходящее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном, чтобы грузы, поступающие по железной дороге к армянской границе, оттуда мультимодально перегружались в грузовики и доставлялись через сухопутную границу Армении и Азербайджана. Думаю, ни в Армении, ни в Азербайджане нет никаких обстоятельств, препятствующих этому. На мой взгляд, бизнес тоже к этому готов», — подчеркнул министр.