USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию

17:31 2019

Министр экономики РА Геворг Папоян заявил сегодня в интервью армянской службе «Радио Свобода», что первоначальная цена транзита грузов из Азербайджана в Армению по грузинским железным дорогам считается относительно высокой и неконкурентоспособной, но переговоры все еще продолжаются.

«С одной стороны, грузинская железнодорожная компания, с другой – компании, импортирующие зерно или бензин. Естественно, они должны вести переговоры и найти наилучший вариант», – сказал министр, отметив, что он не занимается этими вопросами.

Папоян подчеркнул, что премьер-министр Пашинян, затрагивая вопрос транзитных тарифов на грузинских железных дорогах, заявил, что если этот вопрос не будет решен, то логично, что бизнес-субъекты будут искать альтернативные способы обеспечения импорта и экспорта.

«На мой взгляд, сейчас очень подходящее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном, чтобы грузы, поступающие по железной дороге к армянской границе, оттуда мультимодально перегружались в грузовики и доставлялись через сухопутную границу Армении и Азербайджана. Думаю, ни в Армении, ни в Азербайджане нет никаких обстоятельств, препятствующих этому. На мой взгляд, бизнес тоже к этому готов», — подчеркнул министр.

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2020
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1745
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4334
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5849
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9337
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 754
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6373
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1972
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2189
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2456
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2145

ЭТО ВАЖНО

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2020
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1745
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4334
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5849
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9337
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 754
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6373
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1972
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2189
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2456
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2145
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться