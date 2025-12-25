АМУ и Институт информационных технологий подписали меморандум о сотрудничестве

Между Азербайджанским медицинским университетом и Институтом информационных технологий МНО АР был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области цифрового здравоохранения и цифровой медицины.

Во встрече, состоявшейся в Азербайджанском медицинском университете (АМУ), приняли участие ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли, вице-президент НАНА, генеральный директор Института информационных технологий МНО, академик Расим Алигулиев, а также ответственные лица, ученые и специалисты, представляющие обе организации.

Выступая на встрече, ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли отметил, что в последние годы главой государства были определены важные задачи по интеграции науки и образования, реализация комплексных мер в этой сфере, расширение сотрудничества приобрели большую актуальность.

Говоря о том, что в наше время, как и во всех сферах, в области медицинского образования широко используются информационные технологии, искусственный интеллект, ректор отметил, что АМУ принимает активное участие в реализации поставленных задач в этом направлении. Профессор Г.Герайбейли высоко оценил налаженное сотрудничество с Институтом информационных технологий, реализуемые совместные мультидисциплинарные исследования, проекты. Ректор выразил уверенность в том, что расширение сотрудничества между институтом и другими кафедрами АМУ создаст основу для реализации более эффективных совместных проектов в будущем.

Затем академик Расим Алигулиев сказал, что развитие передовых технологий, созданных под влиянием IV промышленной революции и искусственного интеллекта, стало одним из приоритетных направлений государственной политики, президент Ильхам Алиев принял несколько важных стратегических документов в 2025 году. Он подчеркнул, что «Концепция цифрового развития в Азербайджанской Республике», «Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы» ставит перед учеными и специалистами важные задачи: «Учитывая, что искусственный интеллект вносит серьезные изменения в сектор здравоохранения, развитие научных исследований и сотрудничества в этой сфере, особое внимание уделяется таким вопросам, как поддержка инновационной среды».

Подчеркнув, что в современную эпоху вопрос применения искусственного интеллекта в медицине становится все более актуальным, академик Расим Алигулиев подчеркнул важность принятия институциональных мер в области медицинской информатики, формирования цифрового здравоохранения в нашей стране.

Вице-президент НАНА отметил, что сотрудничество с АМУ, начато в 2016 году, успешно продолжается и сегодня. За эти годы были проведены различные встречи, совместные конференции, семинары. Он отметил, что специалисты Института информационных технологий активно участвуют в реконструкции сетевой инфраструктуры АМУ, поддерживают работу по развитию цифровой медицины с применением передовых технологий, информатизации здравоохранения и повышению качества услуг электронной медицины.

Ученый также напомнил о прошедшей в мае этого года II республиканской научно-практической конференции «Цифровая медицина 4.0: проблемы, возможности и перспективы». Он отметил, что основными целями данного мероприятия были формирование цифрового здравоохранения в Азербайджане, привлечение внимания к актуальным вопросам, таким как сбор, обработка и обмен медицинской информации, определение направлений, проблем и приоритетов развития цифрового здравоохранения, а также осуществление мониторинга исследований, проводимых в соответствующей области. Конференция запомнилась важными результатами с точки зрения определения актуальных научных проблем и приоритетов цифровой медицины в Азербайджане.

Член-корреспондент НАНА, заведующий I кафедрой хирургических болезней АМУ, профессор Нуру Байрамов рассказал о продолжающемся плодотворном сотрудничестве между кафедрой и Институтом информационных технологий, рассказал о завершенных и продолжающихся в настоящее время совместных проектах, проводимых исследованиях и достижениях. Он также рассказал о многоязычном и многофункциональном учебном портале «Хирургическая платформа», разработанном сотрудниками I кафедры хирургических заболеваний и Института информационных технологий. Портал предназначен для студентов и резидентов.

На встрече также выступила член-корреспондент НАНА, профессор Масума Мамедова, которая рассказала о мероприятиях, проводимых в институте в рамках сотрудничества с I кафедрой хирургических болезней АМУ, а также о проводимых исследованиях. Ученый отметил, что ведутся исследования в области внедрения технологий Big Data и Data Mining в электронную медицину, прогнозирования состояния здоровья пациента на основе моделей медицинского цифрового двойника, анализа информации и принятия решений в реляционных сегментах медицинских ресурсов социальных сетей, а также внедрения интеллектуальных методов ранней диагностики рака печени, научно-теоретических и практических методов формирования Обсерватории здоровья населения в среде здравоохранения 4.0. Она сообщила, что разработана интеллектуальная система для определения стадий гепатоцеллюлярной карциномы, и на основе результатов этого исследования получен евразийский патент.

На мероприятии также выступили заведующий кафедрой медико-биологической физики АМУ, доцент Исмаил Гафаров, руководитель Центра управления сетью AzScienceNet Института информационных технологий, доктор философии по техническим наукам Бабек Набиев и заведующий отделом института, доктор философии по техническим наукам, доцент Фархад Юсифов. Они рассказали о стоящих задачах и приоритетах.

На встрече также был проведен широкий обмен мнениями и предложениями по обеспечению доступа к возможностям, предоставляемым Ассоциацией GEANT через Центр управления сетями AzScienceNet в АМУ, оказанию научно-методической поддержки студентам АМУ учеными и специалистами Института, подготовке высококвалифицированных кадров и реализации совместных грантовых проектов.

Затем был подписан меморандум о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения и цифровой медицины между Азербайджанским медицинским университетом и Институтом информационных технологий. Меморандум предусматривает оказание научной поддержки в реализации задач, вытекающих из государственной политики в области инноваций, цифровых технологий, обеспечения кибербезопасности медицинских данных и суверенитета данных, проведения совместных научных исследований по применению искусственного интеллекта и цифровых технологий в медицине, участия в грантовых проектах, организации семинаров и конференций, а также обмена кадрами и опытом.