Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит

обновлено 18:24
18:24 1750

Комиссия, созданная Министерством транспорта Казахстана по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау, ожидает завершения работ по исследованию кассеты Центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer).

Об этом говорится в промежуточном сообщении Минтранса Казахстана.

Кроме того, комиссия ожидает формирование отчета рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их. 

"Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах. Окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия будет опубликован на сайте Министерства транспорта Республики Казахстан", - сказано в документе.

Также сообщается, что комиссией по расследованию были сформированы две рабочие группы: Рабочая группа по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их.

Комиссией проводится анализ документации, представленной авиационными властями Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также авиакомпанией Azerbaijan Airlines, касающейся организации и выполнения процедур оценки рисков. В рамках данной работы рассматриваются также вопросы взаимодействия гражданского и военного секторов при обеспечении безопасности полетов.

Изучение указанного вопроса является одним из значимых элементов расследования, направленного на установление соответствия принятых мер требованиям действующих нормативных документов и выявление возможных отклонений, которые могли оказать влияние на развитие обстоятельств авиационного происшествия.

Создана вторая рабочая группа по выкладке. С целью восстановления пространственной взаимосвязи фрагментов гидравлической системы была проведена выкладка (реконструкция) элементов гидравлической системы №2 в городе Актау. Работа завершена, проводится анализ. По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено. Представленные для исследования на трех кислородных баллонах следов взрыва не имеются.

*** 17:54

Казахстан опубликовал промежуточный отчет о расследовании крушения самолета азербайджанских авиалиний AZAL недалеко от города Актау в 2024 году, на борту лайнера находились 67 человек, сообщает Минтранс республики.

Разбившийся самолет, предположительно, был поврежден поражающими элементами боевой части, их принадлежность не установлена, сообщают власти Казахстана.

«Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL у Актау извлекла и расшифровала записи с бортовых самописцев. Выводы расследования авиакатастрофы будут объективными, основанными на фактах. Казахстан продолжает работу по установлению причин катастрофы», - отметили в Минтрансе, добавив, что следов взрывчатых веществ на борту не обнаружено.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. 

