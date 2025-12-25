Azergold оказало соцпомощь семьям шехидов и ветеранов Дашкесана

По совместной инициативе ЗАО Azergold и ООО «Дашкесан Демир Филиз» и при организационной поддержке Исполнительной власти Дашкесанского района в Дашкесанском районе была проведена очередная акция социальной помощи по случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В рамках акции были посещены члены семей погибших, зарегистрированных в городе Дашкесане. Жителям были переданы искренние поздравления от организаторов акции, а также вручены праздничные подарки, состоящие из различных продуктов питания.

Следует отметить, что подобные социальные инициативы, реализуемые при поддержке местных органов исполнительной власти, направлены на содействие выполнению социально-экономических программ государства. В течение 2025 года Акционерное общество и его дочерняя компания в значимые праздничные дни вручили подарки более чем 1 000 семьям с целью повышения социального благополучия населения, проживающего в регионах, где осуществляется их производственная деятельность.