USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Azergold оказало соцпомощь семьям шехидов и ветеранов Дашкесана

ФОТО
18:02 186

По совместной инициативе ЗАО Azergold и ООО «Дашкесан Демир Филиз» и при организационной поддержке Исполнительной власти Дашкесанского района в Дашкесанском районе была проведена очередная акция социальной помощи по случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В рамках акции были посещены члены семей погибших, зарегистрированных в городе Дашкесане. Жителям были переданы искренние поздравления от организаторов акции, а также вручены праздничные подарки, состоящие из различных продуктов питания.

Следует отметить, что подобные социальные инициативы, реализуемые при поддержке местных органов исполнительной власти, направлены на содействие выполнению социально-экономических программ государства. В течение 2025 года Акционерное общество и его дочерняя компания в значимые праздничные дни вручили подарки более чем 1 000 семьям с целью повышения социального благополучия населения, проживающего в регионах, где осуществляется их производственная деятельность.

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2031
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1757
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4345
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5856
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9339
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 755
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6374
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1976
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2192
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2460
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2149

ЭТО ВАЖНО

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2031
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1757
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4345
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5856
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9339
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 755
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6374
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1976
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2192
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2460
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2149
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться