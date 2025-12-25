USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

МИД РФ: Москва видит позитивную динамику в диалоге Баку и Еревана

18:35 104

Москва отмечает позитивную динамику в диалоге Баку и Еревана, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, также наблюдается восстановление и налаживание связей внутри региона.

«Россия приветствует начатый процесс разблокирования транспортных коммуникаций, в том числе продолжающиеся поставки российского зерна в Армению транзитом через Азербайджан», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что это подтверждает актуальность развития регионального формата «3+3».

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2036
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1761
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4352
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5860
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9341
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 756
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6374
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1979
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2194
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2462
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2149

