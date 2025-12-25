МИД РФ: Москва видит позитивную динамику в диалоге Баку и Еревана

Москва отмечает позитивную динамику в диалоге Баку и Еревана, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, также наблюдается восстановление и налаживание связей внутри региона.

«Россия приветствует начатый процесс разблокирования транспортных коммуникаций, в том числе продолжающиеся поставки российского зерна в Армению транзитом через Азербайджан», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что это подтверждает актуальность развития регионального формата «3+3».