В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

Президент Азербайджан Ильхам Алиев утвердил закон «О внутренних войсках Азербайджана».
Закон определяет деятельность, права и обязанности внутренних войск в сфере защиты конституционного строя и суверенитета Азербайджана, обеспечения общественного порядка и безопасности, а также правовые основы управления войсками.
В документе отражены основные принципы и направления деятельности внутренних войск, их состав, обязанности, полномочия и права, вопросы финансового и материально-технического обеспечения, условия применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, а также меры контроля за этим.
Командующего внутренними войсками и офицеров на должности, предусматривающие высшие воинские звания, будет назначать и освобождать от должности президент Азербайджана.
Согласно закону, их увольнение с действительной военной службы в запас или в отставку также относится к полномочиям главы государства.
Кроме того, президент будет осуществлять присвоение высших воинских званий военнослужащим внутренних войск, а также утверждать положение о военном совете внутренних войск.