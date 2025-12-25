В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

Закон определяет деятельность, права и обязанности внутренних войск в сфере защиты конституционного строя и суверенитета Азербайджана, обеспечения общественного порядка и безопасности, а также правовые основы управления войсками.

В документе отражены основные принципы и направления деятельности внутренних войск, их состав, обязанности, полномочия и права, вопросы финансового и материально-технического обеспечения, условия применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, а также меры контроля за этим.

Командующего внутренними войсками и офицеров на должности, предусматривающие высшие воинские звания, будет назначать и освобождать от должности президент Азербайджана.

Согласно закону, их увольнение с действительной военной службы в запас или в отставку также относится к полномочиям главы государства.

Кроме того, президент будет осуществлять присвоение высших воинских званий военнослужащим внутренних войск, а также утверждать положение о военном совете внутренних войск.