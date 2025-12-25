USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Израиль ликвидировал командира КСИР

19:01 1005

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате удара по Ливану.

Об этом сообщила армейская пресс-служба в соцсети X.

«Ранее сегодня в ливанском районе Набатия ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали Хусейна Махмуда Маршада аль-Джохари — одного из ключевых боевиков КСИР, который в последние годы участвовал в разработке и продвижении планов против Израиля на сирийско-ливанском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он действовал в составе оперативного «Подразделения 840» (Sepah-e-Qods 840), отвечающего за планирование и координацию зарубежных операций КСИР.

В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 674
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 7557
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 779
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1006
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 1644
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 4053
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 4380
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 7695
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9704
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1140
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6661

