Израиль ликвидировал командира КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате удара по Ливану.

Об этом сообщила армейская пресс-служба в соцсети X.

«Ранее сегодня в ливанском районе Набатия ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали Хусейна Махмуда Маршада аль-Джохари — одного из ключевых боевиков КСИР, который в последние годы участвовал в разработке и продвижении планов против Израиля на сирийско-ливанском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он действовал в составе оперативного «Подразделения 840» (Sepah-e-Qods 840), отвечающего за планирование и координацию зарубежных операций КСИР.