Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Азербайджан сократил расходы на медицину

19:10 983

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 10 февраля 2025 года "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год". В связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно документу, расходы на выплаты по ОМС и дотации для медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями, снижены с 1 720 956 292 манатов до 1 642 956 292 манатов.

В том числе расходы на укрепление кадрового потенциала в медицинских учреждениях уменьшены с 6 000 000 манатов до 3 000 000 манатов, а расходы на содержание мобильных госпиталей на освобожденных от оккупации территориях снижены с 2 500 000 манатов до 1 000 000 манатов.

В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 674
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 7560
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 781
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1007
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 1648
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 4056
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 4381
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 7698
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9705
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1140
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6661

