Казахстан может потерять около миллиарда долларов

В декабре 2025 года сокращение отгрузки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может обернуться для Казахстана потерями почти в $1 млрд, сообщает Reuters.

План отгрузки через КТК снижен на 33% — с 6,7 млн до 4,5 млн тонн. Причиной стали повреждение одного выносного причального устройства (ВПУ) 29 ноября и нахождение второго ВПУ на ремонте из-за неблагоприятных погодных условий в Черном море. В результате погрузка осуществляется только через одно действующее ВПУ.

По данным аналитической компании Kpler, с 1 по 23 декабря через КТК были отгружены 26 партий нефти общим объемом около 3,28 млн тонн. При этом большая часть сокращенных объемов приходится именно на казахстанскую нефть.

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов оценивает недопоставки казахстанской нефти в декабре примерно в 1,7 млн тонн. По его подсчетам, при текущих ценах совокупные потери нефтяного сектора и экономики Казахстана могут приблизиться к $1 млрд.

Ранее КТК сообщил о повреждении инфраструктуры Морского терминала, после чего погрузочные операции были временно приостановлены. С 1 декабря консорциум возобновил ограниченную отгрузку через одно действующее ВПУ.

По трубопроводной системе КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.