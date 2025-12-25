НАТО подняла авиацию из-за российских Ту-95МС

Боевые самолеты НАТО были подняты по тревоге в связи с полетом российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает британское издание Mirrior.

Альянс поднял самолеты для наблюдения, подчеркнуло издание. В НАТО восприняли полет как демонстрацию Россией возможности давления на Запад.

Минобороны России ранним утром 25 декабря сообщило о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился семь часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота.