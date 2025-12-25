USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

НАТО подняла авиацию из-за российских Ту-95МС

19:39 571

Боевые самолеты НАТО были подняты по тревоге в связи с полетом российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает британское издание Mirrior.

Альянс поднял самолеты для наблюдения, подчеркнуло издание. В НАТО восприняли полет как демонстрацию Россией возможности давления на Запад.

Минобороны России ранним утром 25 декабря сообщило о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился семь часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота.

В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 677
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 7568
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 783
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1010
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 1649
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 4057
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 4386
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 7704
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9705
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1141
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6663

