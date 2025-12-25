USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Самедову продлили арест

Инара Рафикгызы
19:50 785

Сабаильский районный суд продлил срок ареста бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова. Как сообщает haqqin.az, согласно решению суда, мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении Самедова, продлена еще на три месяца.

Самедов обвиняется по статье 179 Уголовного кодекса Азербайджана (присвоение или растрата). Отметим, что он был задержан Службой государственной безопасности.

9 мая, в День Победы, в селе Сарыханлы Имишлинского района, у мемориального комплекса в память о погибших во Второй мировой войне прошло мероприятие, в ходе которого был поднят флаг Советского Союза. Участники мероприятия, в том числе Самедов, использовали георгиевские ленты.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. 13 мая Самедов был освобожден от должности председателя Имишлинского районного отделения Совета старейшин. В заявлении организации отмечалось, что его поведение нанесло ущерб репутации Совета и грубо нарушило уставные требования. Позднее Самедов был исключен из Совета старейшин Азербайджана.

