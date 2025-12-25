Армения жертвует Ираном ради Израиля

К стремительно меняющейся геополитической конфигурации Ближнего Востока добавился новый и весьма существенный штрих: Армения, пусть и проявляя предельную осторожность, предпринимает шаги по диверсификации внешних связей в сторону Израиля, что вызывает в Тегеране острую реакцию и нескрываемую тревогу. Согласно сообщениям армянских СМИ, 24 декабря министр экономики Армении Геворг Папоян провел в Ереване встречу с послом Израиля Джоэлем Лайоном. В центре дискуссии находились перспективы двустороннего экономического сотрудничества с акцентом на сельское хозяйство, управление водными ресурсами и туризм. Кроме того, Папоян представил израильской стороне ключевые региональные инициативы Еревана - проект TRIPP и концепцию Никола Пашиняна «Перекресток мира». Данный контакт стал логическим продолжением визита заместителя министра иностранных дел Армении Вагана Костаняна в Израиль, который состоялся 27 ноября. Активизация армянской дипломатии на израильском направлении является прямым следствием динамики мирного процесса между Баку и Ереваном. Перспективы стабилизации в регионе открывают перед Арменией окно возможностей для снижения критической зависимости не только от России, но и от Ирана, позволяя пересматривать парадигму отношений с Западом и Израилем.

Реакция Тегерана на дрейф Армении проявилась в резком неприятии так называемого «маршрута Трампа». На днях советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти прямо заявил армянской стороне, что концептуально данный логистический проект ничем не отличается от «Зангезурского коридора» и несет в себе прямую угрозу национальным интересам исламской республики. Тем временем аналитики израильского Центра стратегических исследований Бегин-Садата (BESA) в своем последнем отчете подчеркивают, что жесткая риторика Ирана в отношении транспортных коридоров напрямую детерминирована планами Еревана по сближению с Иерусалимом. В докладе отмечается, что реакция Ирана на дипломатические сигналы Армении выявляет глубокую стратегическую тревогу, коренящуюся в вопросах безопасности режима и защите региональных «красных линий». Визит Костаняна, который официальный Ереван пытался представить в виде рутинного взаимодействия, в Тегеране был воспринят как часть постепенного отхода Армении от эксклюзивной зависимости связки Москва-Тегеран в пользу интеграции в западные и израильские политические и военно-технологические структуры. Следует напомнить, что для Ирана Армения остается жизненно важным геополитическим активом. Это - единственный прямой сухопутный выход Ирана к Евразийскому экономическому союзу и критический буфер, препятствующий формированию непрерывного «тюркского пояса», соединяющего основную территорию Азербайджана с Нахчываном и Турцией. Любое изменение внешнеполитического вектора Еревана, способное ослабить влияние Тегерана, воспринимается руководством ИРИ как экзистенциальная угроза. Даже минимальное израильское присутствие на северных границах усиливает опасения Ирана относительно сценария своей полной геополитической изоляции.

После визита Костаняна в Иерусалим связанные с Корпусом стражей исламской революции иранские медиа значительно ужесточили риторику. В публикациях утверждается, что «маршрут Трампа» - не просто транспортная артерия, а инструмент сдерживания Ирана, создающий условия для укрепления вдоль границ ИРИ позиций Израиля, Турции и коллективного Запада. Тегеран трактует эти процессы как попытку замкнуть кольцо давления с севера, аналогично тому, как санкции и военное присутствие США ограничивают исламскую республику на западе и юге. В этом контексте даже гуманитарные контакты Еревана с Иерусалимом вызывают в Тегеране подозрения, связанные с подготовкой почвы для разведывательных или логистических операций против ИРИ. Как следствие, эта тревога трансформировалась в скоординированное давление на Ереван. Иранские официальные лица и государственные СМИ неоднократно подчеркивали неприемлемость изменения международно признанных границ. По имеющимся данным, Тегеран, используя закрытые каналы, оказывает на Армению агрессивное давление, требуя публичного подтверждения своей лояльности Ирану. Так, 17 декабря агентство Mehr News, отражающее позицию КСИР и детально разобравшее визит замглавы МИД Армении в Израиль, подчеркнуло, что сотрудничество в сферах высоких технологий, медицины и сельского хозяйства является традиционными инструментами «мягкой силы», которые Израиль использует для долгосрочного влияния и постепенного смещения баланса сил в чувствительных для Ирана зонах.