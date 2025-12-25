Турецкие радары в Сирии могут ограничить полеты ВВС Израиля

Турция ведет работы по размещению радиолокационных систем на территории Сирии, что может ограничить свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает израильский телеканал i24 News со ссылкой на источники в разведке.

Развертывание этих систем позволит Турции отслеживать активность израильских самолетов при их полетах над сирийской территорией. По оценкам экспертов, это может осложнить операции Израиля в Сирии, а также повлиять на использование сирийского воздушного пространства для действий в других регионах, включая Иран и Ирак.