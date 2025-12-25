USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Турецкие радары в Сирии могут ограничить полеты ВВС Израиля

20:01 447

Турция ведет работы по размещению радиолокационных систем на территории Сирии, что может ограничить свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает израильский телеканал i24 News со ссылкой на источники в разведке.

Развертывание этих систем позволит Турции отслеживать активность израильских самолетов при их полетах над сирийской территорией. По оценкам экспертов, это может осложнить операции Израиля в Сирии, а также повлиять на использование сирийского воздушного пространства для действий в других регионах, включая Иран и Ирак.

В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 683
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 7577
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 786
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1014
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 1651
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 4064
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 4394
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 7707
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9707
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1141
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6663

