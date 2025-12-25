В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене

Согласно сообщению армянских СМИ, Геворкян, комментируя слухи о том, что речь якобы идет о топливе из третьей страны, реэкспортируемом через Азербайджан, заявил: «Это азербайджанский бензин, и никаких жалоб на его качество не поступало. Все импортеры проходят стандартную процедуру проверки, проводится лабораторный анализ. Если бы были проблемы с качеством, бензин не попал бы в Армению».

Что касается цены, Геворкян отметил, что в случае подорожания бензина, импортируемого из Азербайджана, потребители просто перестанут его покупать. «Речь не идет о ввозе больших объемов с целью вытеснения других игроков с рынка с последующим резким повышением цен. Был импортирован лишь ограниченный, экспериментальный объем. Кроме того, железные дороги не взяли плату за перевозку, что и повлияло на снижение цены. Думаю, этот объем быстро закончится, и после нормализации экономических процессов станет понятно, какое топливо дороже, а какое дешевле», — подчеркнул он.

Геворкян также назвал необоснованными слухи о том, что крупных импортеров якобы вынуждали ввозить и продавать азербайджанский бензин в Армении.

Напомним, азербайджанский бензин продается по цене 430 драмов (1,93 AZN) за литр на всех АЗС Run Oil в различных регионах Армении, включая Ереван.