У Украины почти не осталось резервов?

После потерь Вооруженных сил Украины в Курской области у Киева практически не осталось резервов, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, имеющихся "людских ресурсов хватает лишь на то, чтобы удерживать текущую линию фронта". Существенных возможностей для наращивания наступательных действий у Украины в настоящее время нет.

Кредит в размере 90 млрд евро, по оценке The Guardian, позволит Киеву продолжать оборону с нынешней интенсивностью до конца 2027 года, однако не приведет к изменению общей ситуации на поле боя.

Одна из надежд украинской стороны связана с тем, что Россия может столкнуться с внутренними трудностями в ближайшие два года. Однако после неудачного похода Евгения Пригожина на Москву в стране, как отмечает издание, практически не наблюдается признаков масштабного внутреннего сопротивления.

Экономика Россия при этом продолжает функционировать в условиях войны, сохраняя способность поддерживать военные расходы.