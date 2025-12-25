USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

У Украины почти не осталось резервов?

20:27 312

После потерь Вооруженных сил Украины в Курской области у Киева практически не осталось резервов, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, имеющихся "людских ресурсов хватает лишь на то, чтобы удерживать текущую линию фронта". Существенных возможностей для наращивания наступательных действий у Украины в настоящее время нет.

Кредит в размере 90 млрд евро, по оценке The Guardian, позволит Киеву продолжать оборону с нынешней интенсивностью до конца 2027 года, однако не приведет к изменению общей ситуации на поле боя.

Одна из надежд украинской стороны связана с тем, что Россия может столкнуться с внутренними трудностями в ближайшие два года. Однако после неудачного похода Евгения Пригожина на Москву в стране, как отмечает издание, практически не наблюдается признаков масштабного внутреннего сопротивления.

Экономика Россия при этом продолжает функционировать в условиях войны, сохраняя способность поддерживать военные расходы.

В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 687
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 7579
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 786
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1017
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 1654
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 4066
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 4397
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 7709
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9707
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1141
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6663

