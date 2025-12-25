Американец выиграл более $1,8 млрд в лотерею

В США житель Арканзаса сорвал один из крупнейших джекпотов в истории лотерей, выиграв свыше 1,8 млрд долларов в рождественском розыгрыше. Об этом сообщает ABC News.

Американец купил билет лотереи Powerball. Он угадал шесть чисел. Победитель может выбрать единовременную выплату в размере 835 млн долларов или растянуть получение полной суммы на 30 лет.

Этот джекпот стал вторым призом в этом году, превышающим миллиард долларов. В сентябре два лотерейных билета в Powerball выиграли общую сумму в $1,787 млрд — это третий по величине приз в истории лотерей США. Согласно данным Powerball, вероятность выигрыша джекпота составляет 1 к более чем 292 млн.

Рекорд был установлен в 2022 году, когда житель Калифорнии Эдвин Кастро выиграл $2,04 млрд и попал в Книгу рекордов Гиннесса.