Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Американец выиграл более $1,8 млрд в лотерею

20:44 1387

В США житель Арканзаса сорвал один из крупнейших джекпотов в истории лотерей, выиграв свыше 1,8 млрд долларов в рождественском розыгрыше. Об этом сообщает ABC News.

Американец купил билет лотереи Powerball. Он угадал шесть чисел. Победитель может выбрать единовременную выплату в размере 835 млн долларов или растянуть получение полной суммы на 30 лет.

Этот джекпот стал вторым призом в этом году, превышающим миллиард долларов. В сентябре два лотерейных билета в Powerball выиграли общую сумму в $1,787 млрд — это третий по величине приз в истории лотерей США. Согласно данным Powerball, вероятность выигрыша джекпота составляет 1 к более чем 292 млн.

Рекорд был установлен в 2022 году, когда житель Калифорнии Эдвин Кастро выиграл $2,04 млрд и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
21:35 937
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 2735
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 9926
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 1697
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1881
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 2593
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 5323
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 5957
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 8827
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 10007
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1393

