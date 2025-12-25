«Есть хорошие идеи». Зеленский поговорил с командой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел разговор со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и дипломатическим советником Джаредом Кушнером. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Спасибо за конструктив, интенсивную работу, за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством. Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой войны против Украины и чтобы сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными", - отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, в ходе разговора собеседники обсудили некоторые существенные детали работы.

"Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир - это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными", - отметил президент.

Во время разговора вместе с Зеленским были секретарь СНБО, глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, министр иностранных дел Андрей Сибига, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Офиса президента Игорь Брусило, советник Офиса президента Александр Бевз.

"Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно - не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", - добавил глава государства.