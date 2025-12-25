USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Король Карл III завершил рождественское обращение украинской песней

21:13 752

Рождественское обращение британского короля Карла III завершилось знаменитой украинской песней в исполнении хора.

В рождественском телеобращении король Великобритании Карл III не упомянул ни Украину, ни какую-либо другую страну, но среди кадров, сопровождавших речь монарха, были кадры визита его сестры, принцессы Анны, к раненым украинским солдатам, а в конце прозвучала знаменитая украинская рождественская песнь «Щедрик».

«Щедрик», хоровая песня украинского композитора Николая Леонтовича, написанная в начале прошлого века, популярна во всем мире, в том числе и в Великобритании, где она называется Carol of the Bells — Рождественская колокольная песнь.

В телеобращении короля ее исполнили хор украинских беженцев Songs for Ukraine и хор Королевской оперы.

Карл в своей речи сказал о необходимости поиска мира, о взаимопомощи, твердости, сострадании и в целом об общечеловеческих ценностях.

«Мне кажется, что нам необходимо беречь ценности сострадания и примирения — тот образ жизни и смерти, которому следовал наш Господь, — сказал король. — Эти истории о торжестве мужества над невзгодами дают мне надежду — от наших почтенных военных ветеранов и бескорыстных гуманитарных работников в самых опасных горячих точках этого столетия до обычных людей и общин, которые проявляют внезапную храбрость, подвергая себя опасности, чтобы защитить других».

В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
21:35 941
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 2740
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 9927
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 1699
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1882
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 2594
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 5325
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 5960
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 8827
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 10008
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1393

ЭТО ВАЖНО

В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
21:35 941
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 2740
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 9927
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 1699
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1882
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 2594
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 5325
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 5960
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 8827
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 10008
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1393
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться