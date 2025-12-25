Король Карл III завершил рождественское обращение украинской песней

В рождественском телеобращении король Великобритании Карл III не упомянул ни Украину, ни какую-либо другую страну, но среди кадров, сопровождавших речь монарха, были кадры визита его сестры, принцессы Анны, к раненым украинским солдатам, а в конце прозвучала знаменитая украинская рождественская песнь «Щедрик».

«Щедрик», хоровая песня украинского композитора Николая Леонтовича, написанная в начале прошлого века, популярна во всем мире, в том числе и в Великобритании, где она называется Carol of the Bells — Рождественская колокольная песнь.

В телеобращении короля ее исполнили хор украинских беженцев Songs for Ukraine и хор Королевской оперы.

Карл в своей речи сказал о необходимости поиска мира, о взаимопомощи, твердости, сострадании и в целом об общечеловеческих ценностях.

«Мне кажется, что нам необходимо беречь ценности сострадания и примирения — тот образ жизни и смерти, которому следовал наш Господь, — сказал король. — Эти истории о торжестве мужества над невзгодами дают мне надежду — от наших почтенных военных ветеранов и бескорыстных гуманитарных работников в самых опасных горячих точках этого столетия до обычных людей и общин, которые проявляют внезапную храбрость, подвергая себя опасности, чтобы защитить других».