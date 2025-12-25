В Иране бывший афганский силовик убит выстрелом в голову

Экс-сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана Акрамуддин Сари был убит выстрелом в голову в результате вооруженного нападения в Тегеране, что подтверждено иранской полицией.

С 2017 по 2019 год Сари командовал полицией провинции Баглан при президенте Ашрафе Гани, а затем занимал пост командующего полицией штата Тахар. После прихода к власти движения "Талибан" в 2021 году он переехал в Иран, где проживал в Тегеране.

В последние годы Сари помогал бывшим афганским военнослужащим оформлять вид на жительство в Иране, чтобы избежать депортации в Афганистан.