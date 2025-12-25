USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

В Иране бывший афганский силовик убит выстрелом в голову

21:29 528

Экс-сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана Акрамуддин Сари был убит выстрелом в голову в результате вооруженного нападения в Тегеране, что подтверждено иранской полицией.

С 2017 по 2019 год Сари командовал полицией провинции Баглан при президенте Ашрафе Гани, а затем занимал пост командующего полицией штата Тахар. После прихода к власти движения "Талибан" в 2021 году он переехал в Иран, где проживал в Тегеране.

В последние годы Сари помогал бывшим афганским военнослужащим оформлять вид на жительство в Иране, чтобы избежать депортации в Афганистан.

В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
21:35 942
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 2740
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 9928
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 1699
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1882
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 2594
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 5326
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 5961
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 8827
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 10008
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1393

ЭТО ВАЖНО

В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
21:35 942
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 2740
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 9928
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 1699
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1882
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 2594
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 5326
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 5961
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 8827
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 10008
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1393
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться