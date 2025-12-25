USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
В Грузии задержан экс-министр обороны

21:35 944

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали бывшего министра обороны Бачо Ахалая по обвинению в руководстве штурмом здания администрации президента 4 октября, сообщают грузинские СМИ.

Как сообщил заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, несмотря на то, что Ахалая не присутствовал на акции протеста лично, он, по версии следствия, осуществлял руководство действиями участников в онлайн-режиме с помощью интернет-приложений из своего дома. Это, как утверждается, подтверждается расшифровкой IP-адресов и интернет-данных.

По данным СГБ Грузии, Ахалая на протяжении всей акции протеста и штурма здания администрации президента поддерживал связь с лидерами оппозиции и организаторами протестных акций. Следствие связывает это с временными совпадениями его коммуникаций и действиями участников митинга.

«Собранные доказательства, по нашему мнению, неопровержимо указывают на личность главного организатора событий 4 октября. В рамках расследования задержан Бачо Ахалая», - заявил Маградзе.

20:17 2742
19:23 9931
19:50 1700
19:01 1883
18:49 2594
17:31 5328
18:24 5961
16:20 8827
02:50 10008
17:10 1393

