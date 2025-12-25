NIS и MOL просят США приостановить санкции

Сербская нефтегазовая компания NIS и венгерская MOL направили обращение в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) с просьбой о приостановке действия санкций в отношении сербской компании на период переговоров о выкупе MOL доли российских акционеров в NIS.

Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Правительства Сербии и Венгрии поддержали переговоры MOL о приобретении российской доли в NIS, а также инициативы, направленные на смягчение санкционного режима в отношении компании», - сказала она.

Ранее OFAC продлило до 24 марта срок действия лицензии, позволяющей акционерам NIS вести переговоры о продаже российской доли. Предыдущая лицензия ограничивала этот процесс сроком до 13 февраля 2026 года.