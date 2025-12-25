USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

NIS и MOL просят США приостановить санкции

21:53 339

Сербская нефтегазовая компания NIS и венгерская MOL направили обращение в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) с просьбой о приостановке действия санкций в отношении сербской компании на период переговоров о выкупе MOL доли российских акционеров в NIS.

Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Правительства Сербии и Венгрии поддержали переговоры MOL о приобретении российской доли в NIS, а также инициативы, направленные на смягчение санкционного режима в отношении компании», - сказала она.

Ранее OFAC продлило до 24 марта срок действия лицензии, позволяющей акционерам NIS вести переговоры о продаже российской доли. Предыдущая лицензия ограничивала этот процесс сроком до 13 февраля 2026 года.

В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
21:35 947
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 2742
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 9934
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 1701
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1883
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 2594
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 5331
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 5964
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 8829
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 10008
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1393

