Доступ к образованию и социальное равенство: 4 года деятельности Фонда образовательных студенческих кредитов

Прошло четыре года с начала деятельности Фонда образовательных студенческих кредитов. Главная цель Фонда, учрежденного соответствующим указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, — обеспечить доступ к образованию для людей из малообеспеченных семей, облегчить доступ к высшему, среднему, специализированному и профессиональному образованию для нашей молодежи, оказывать социальную поддержку со стороны государства семьям-студентам с ограниченными финансовыми ресурсами для оплаты обучения, тем самым создавая равные возможности для всех в получении образования и расширяя сферу образования. За прошедшие четыре года Фонд дал импульс формированию нового подхода к финансированию образования.

За 4 года оформлено более 70 000 студенческих кредитов Анализ показателей заявок и оформления кредитов Фонда показывает, что как количество заявителей, так и объем оформленных договоров студенческих кредитов ежегодно демонстрируют положительную динамику. Это свидетельствует о растущем интересе и доверии общественности к студенческим кредитам. Такой рост подтверждает как укрепление доверия к механизму кредитования, предоставляемому Фондом, так и то, что студенческие кредиты стали альтернативным инструментом финансирования.

Результаты по социальной направленности Структурный анализ формализованных образовательных студенческих кредитов за период деятельности Фонда показывает как социальную направленность, так и массовый охват кредитного механизма. Из общего числа более чем 70 тысяч формализованных договоров на образовательные студенческие кредиты примерно 46 тысяч (65%) являются стандартными, а 24 тысячи (35%) — социальными кредитами. Такое распределение демонстрирует, с одной стороны, что социально уязвимые группы населения имеют доступ к высшему, среднему, специализированному и профессиональному образованию, а с другой стороны, что механизм стал доступным финансовым инструментом для широкого круга студентов.

Роль Фонда в привлечении девушек к образованию 63% договоров заключены со студентками. Эта статистика подчеркивает не только гендерное разделение, но и значительную роль студенческих кредитов в экономической и социальной активизации женщин. Высокая доля женщин в общем количестве показывает, что студенческие кредиты стали важным социальным инструментом в продвижении гендерных вопросов и поддержке доступа женщин к образованию, в частности, в плане финансовой поддержки.

Члены одной семьи, получающие выгоду от образовательных кредитов В 1 711 семьях одновременно несколько детей получали образовательные кредиты. В общей сложности в этих семьях обучаются 3 469 студентов, что свидетельствует о важной роли образовательных кредитов в снижении бремени расходов на образование для семей, особенно в обеспечении экономической поддержки для обучения нескольких студентов из одной семьи. Региональный охват и равный доступ к образованию За время своей деятельности Фонд превратился в инклюзивный финансовый механизм, охватывающий не только крупные города, но и все экономические регионы республики. Благодаря образовательным студенческим кредитам молодые люди, проживающие в самых отдаленных деревнях и поселках, также получили возможность получить высшее, среднее, специализированное и профессиональное образование, и их доступ к образованию обеспечен независимо от финансового положения их семей. Этот механизм стал реальным инструментом поддержки, особенно для студентов, проживающих в регионах и испытывающих трудности с продолжением обучения после поступления в высшие учебные заведения из-за платы за обучение.

Цифровая доступность и эффективность управления Весь процесс подачи заявок и управления Фонда полностью переведен в электронный формат. Это, с одной стороны, повысило прозрачность, а с другой — сделало процесс подачи заявок доступным даже для студентов, проживающих в самых отдаленных деревнях страны. Электронная платформа четко отображает личный кабинет каждого студента, статус заявки и график платежей. Скидки за академические успехи Фонд применил социально ориентированные механизмы скидок для выпускников на основе с соответствующими требованиями на этапе погашения кредитов. С учетом академической успеваемости студентов часть кредитов была освобождена от процентов, а часть средств, полученных отличниками, была передана на благотворительные цели. На сегодняшний день выпускникам, получившим образовательные студенческие кредиты за академические успехи, была пожертвована 761 тысяча манатов. В рамках беспроцентного механизма по более чем 12 тысячам кредитных договоров было начислено более 12 миллионов манатов без процентов. 64% этих кредитов составляли социальные, а 36% — стандартные займы, что свидетельствует о более широких льготных возможностях социальных кредитов на этапе перехода на следующий уровень. Кроме того, был внедрен механизм частичного списания задолженности для выпускников. К примерно 1700 контрактам по стандартному образовательному студенческому кредиту была применена скидка в размере 25%, что составляет более 383 тысяч манатов, а к более чем 680 контрактам по социальному образовательному студенческому кредиту — скидка в размере 50%, что составляет более 377 тысяч манатов. В общей сложности благодаря механизмам скидок со студентов было снято финансовое бремя в размере около 761 тысячи манатов.

Погашение кредита Механизм погашения кредита в рамках Фонда образовательных студенческих кредитов реализуется поэтапно и напрямую зависит от количества студентов, заканчивающих обучение в конце каждого учебного года. На сегодняшний день более 7000 студентов начали периоды погашения, что является результатом притока выпускников, сформировавшегося с момента начала работы Фонда. В конце каждого нового учебного года среди выпускников есть студенты, которые вступают в фазу погашения кредита, что приводит к ежегодному увеличению объема выплат. Динамика погашенных сумм за прошедшие годы наглядно отражает этот рост. По мере интеграции выпускников в рынок труда и расширения их участия в погашении кредитов объем сбережений значительно увеличился. В целом положительная динамика погашений свидетельствует о том, что кредитный механизм формируется устойчиво, большинство выпускников выходят на рынок труда и выполняют свои обязательства, а студенческие кредиты стали эффективным инструментом создания долгосрочного финансового оборота.