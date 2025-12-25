USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Украинские военные освободили пять сел

22:16 427

Украинские военные более чем за 100 дней восстановили контроль над пятью селами в Днепропетровской области. Основная часть операции проходила осенью 2025 года. Об этом сообщает 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ в Telegram.

Операция по освобождению населенных пунктов длилась более 100 суток при поддержке подразделений 20-го армейского корпуса.

Речь идет о селах Орестополь, Сосновка, Хорошее, Вороное и Новосёловка.

Военнослужащие 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка на протяжении всего этого времени находились на позициях, удерживали их и проводили контратаки. Отмечается, что это редкий случай, когда подразделение более 100 дней удерживало позиции и одновременно продвигалось вперед.

В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
21:35 949
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армения объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
20:17 2746
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
19:23 9938
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
19:50 1703
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
19:01 1883
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
18:49 2595
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 5333
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 5967
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 8832
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 10009
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 1393

