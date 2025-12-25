Украинские военные освободили пять сел

Украинские военные более чем за 100 дней восстановили контроль над пятью селами в Днепропетровской области. Основная часть операции проходила осенью 2025 года. Об этом сообщает 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ в Telegram.

Операция по освобождению населенных пунктов длилась более 100 суток при поддержке подразделений 20-го армейского корпуса.

Речь идет о селах Орестополь, Сосновка, Хорошее, Вороное и Новосёловка.

Военнослужащие 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка на протяжении всего этого времени находились на позициях, удерживали их и проводили контратаки. Отмечается, что это редкий случай, когда подразделение более 100 дней удерживало позиции и одновременно продвигалось вперед.