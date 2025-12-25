Массовое отравление школьников в турецкой провинции

В турецкой провинции Кютахья 23 школьника были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщают турецкие СМИ, в одной из школ Кютахьи учащиеся пожаловались на тошноту и рвоту. По предварительной информации, ухудшение самочувствия могло быть связано с употреблением шоколада.

Администрация учебного заведения обратилась в Центр экстренной помощи, после чего пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Состояние учеников оценивается как стабильное.

Образцы подозрительной продукции изъяты и направлены на лабораторное исследование для установления точной причины произошедшего.