Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Анкара требует остановить войну в Судане

25 декабря 2025, 22:48 549

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с главнокомандующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом призвал к решительным действиям для прекращения боевых действий в Судане.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что боевые действия в Судане, в том числе в районе Эль-Фашер, привели к одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире, и подчеркнул необходимость серьезных и решительных шагов для прекращения насилия. По его словам, Анкара поддерживает стабильность и сохранение территориальной целостности Судана.

«Турция продолжит поддерживать суданский народ посредством оказания гуманитарной помощи», — заявил президент.

Также Эрдоган подчеркнул стремление Анкары углублять сотрудничество с Суданом в сферах торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности и горнодобывающей отрасли.

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 506
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 3829
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 1976
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 1866
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4065
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 11456
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2283
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
25 декабря 2025, 19:01 2361
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
25 декабря 2025, 18:49 3125
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
25 декабря 2025, 17:31 6133
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
25 декабря 2025, 18:24 7041

