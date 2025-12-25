Анкара требует остановить войну в Судане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с главнокомандующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом призвал к решительным действиям для прекращения боевых действий в Судане.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что боевые действия в Судане, в том числе в районе Эль-Фашер, привели к одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире, и подчеркнул необходимость серьезных и решительных шагов для прекращения насилия. По его словам, Анкара поддерживает стабильность и сохранение территориальной целостности Судана.

«Турция продолжит поддерживать суданский народ посредством оказания гуманитарной помощи», — заявил президент.

Также Эрдоган подчеркнул стремление Анкары углублять сотрудничество с Суданом в сферах торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности и горнодобывающей отрасли.