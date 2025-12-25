В Украине заявили: денег на выборы нет

Украина не располагает ресурсами для финансирования выборов на фоне дефицитного бюджета, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в условиях войны государство физически не может покрывать расходы, связанные с избирательным процессом.

Он отметил, что возможная стоимость проведения выборов должна быть рассчитана специальной рабочей комиссией в парламенте.

Подоляк также заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. По его словам, это связано с эффективной коммуникацией главы государства с западными союзниками, поддержка которых будет необходима Украине в переходный период.

По утверждению советника, Зеленский глубоко погружен в текущую повестку и способен провести страну через этап от продолжающейся войны к ее завершению.