Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

В Украине заявили: денег на выборы нет

25 декабря 2025, 22:59 618

Украина не располагает ресурсами для финансирования выборов на фоне дефицитного бюджета, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в условиях войны государство физически не может покрывать расходы, связанные с избирательным процессом.

Он отметил, что возможная стоимость проведения выборов должна быть рассчитана специальной рабочей комиссией в парламенте.

Подоляк также заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. По его словам, это связано с эффективной коммуникацией главы государства с западными союзниками, поддержка которых будет необходима Украине в переходный период.

По утверждению советника, Зеленский глубоко погружен в текущую повестку и способен провести страну через этап от продолжающейся войны к ее завершению.

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 507
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 3829
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 1979
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 1867
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4066
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 11459
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2284
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
25 декабря 2025, 19:01 2362
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
25 декабря 2025, 18:49 3126
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
25 декабря 2025, 17:31 6134
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
25 декабря 2025, 18:24 7042

