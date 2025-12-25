Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности США в проектах, связанных с майнингом на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, ситуацию вокруг АЭС глава государства затронул на встрече с представителями бизнеса.

По словам Путина, с американской стороной обсуждается возможность совместного управления объектом без участия Украины. Также, по его утверждению, по инициативе США рассматривается вопрос поставок электроэнергии в Украину.

Президент отдельно отметил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако в настоящее время они являются гражданами России.