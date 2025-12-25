USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС

25 декабря 2025, 23:12 641

Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности США в проектах, связанных с майнингом на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, ситуацию вокруг АЭС глава государства затронул на встрече с представителями бизнеса.

По словам Путина, с американской стороной обсуждается возможность совместного управления объектом без участия Украины. Также, по его утверждению, по инициативе США рассматривается вопрос поставок электроэнергии в Украину.

Президент отдельно отметил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако в настоящее время они являются гражданами России.

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 510
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 3832
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 1980
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 1868
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4067
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 11461
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2286
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
25 декабря 2025, 19:01 2363
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
25 декабря 2025, 18:49 3126
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
25 декабря 2025, 17:31 6135
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
25 декабря 2025, 18:24 7044

