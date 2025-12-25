USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Индия и Китай активно строят инфраструктуру для войны за Гималаи

25 декабря 2025, 23:28 443

Индия и Китай активно наращивают транспортную и военную инфраструктуру в горных районах общей границы в Гималаях. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, пограничные столкновения 2020 года выявили уязвимость Индии: Китай мог перебрасывать подкрепления в течение нескольких часов, тогда как индийским войскам требовалась почти неделя. Кроме того, из-за плохих дорог отдельные районы Индии зимой оставались изолированными на недели.

После этих событий Нью-Дели ускорил реализацию инфраструктурных проектов. Одним из ключевых стал тоннель Зоджила на севере страны стоимостью более 750 млн долларов, который должен улучшить логистику в регионе Ладакх. Также Индия расширяет дороги, модернизирует базы, строит вертолетные площадки и взлетно-посадочные полосы вдоль границы.

В то же время Китай продолжает развивать дорожную и железнодорожную сеть в приграничных районах, включая строительство моста через озеро Пангонг Цо, являющееся одним из спорных участков границы.

По мнению аналитиков, активное развитие инфраструктуры с обеих сторон повышает риск нового конфликта в регионе. Как отмечает WSJ, столкновения 2020 года частично были связаны с попытками Китая сорвать строительство индийских объектов у границы.

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 512
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 3833
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 1981
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 1869
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4068
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 11463
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2286
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
25 декабря 2025, 19:01 2364
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
25 декабря 2025, 18:49 3127
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
25 декабря 2025, 17:31 6135
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
25 декабря 2025, 18:24 7044

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 512
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 3833
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 1981
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 1869
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4068
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 11463
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2286
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
25 декабря 2025, 19:01 2364
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
25 декабря 2025, 18:49 3127
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
25 декабря 2025, 17:31 6135
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
25 декабря 2025, 18:24 7044
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться