Индия и Китай активно строят инфраструктуру для войны за Гималаи

Индия и Китай активно наращивают транспортную и военную инфраструктуру в горных районах общей границы в Гималаях. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, пограничные столкновения 2020 года выявили уязвимость Индии: Китай мог перебрасывать подкрепления в течение нескольких часов, тогда как индийским войскам требовалась почти неделя. Кроме того, из-за плохих дорог отдельные районы Индии зимой оставались изолированными на недели.

После этих событий Нью-Дели ускорил реализацию инфраструктурных проектов. Одним из ключевых стал тоннель Зоджила на севере страны стоимостью более 750 млн долларов, который должен улучшить логистику в регионе Ладакх. Также Индия расширяет дороги, модернизирует базы, строит вертолетные площадки и взлетно-посадочные полосы вдоль границы.

В то же время Китай продолжает развивать дорожную и железнодорожную сеть в приграничных районах, включая строительство моста через озеро Пангонг Цо, являющееся одним из спорных участков границы.

По мнению аналитиков, активное развитие инфраструктуры с обеих сторон повышает риск нового конфликта в регионе. Как отмечает WSJ, столкновения 2020 года частично были связаны с попытками Китая сорвать строительство индийских объектов у границы.