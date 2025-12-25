USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Власти Венесуэлы подавляют инакомыслие под предлогом угрозы США

25 декабря 2025, 23:47 214

Власти Венесуэлы используют угрозу со стороны армии США как инструмент для подавления инакомыслия в стране. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch.

По данным правозащитной организации, давление со стороны США используется венесуэльскими властями как предлог для развертывания армии, навешивания на критиков ярлыка «предателей» и арестов десятков человек.

The Washington Post сообщает, что во вторник в Венесуэле был принят закон, предусматривающий до 20 лет тюремного заключения для лиц, которые «продвигают, подстрекают, запрашивают, призывают, поддерживают, содействуют, способствуют, финансируют или участвуют» в кампании США по захвату судов, перевозящих венесуэльскую нефть.

В то же время Human Rights Watch и комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подвергли критике удары США по наркоторговцам у берегов Центральной и Южной Америки. Правозащитная организация назвала эти действия незаконными внесудебными казнями, а в ООН заявили, что они нарушают нормы международного права в области прав человека.

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 513
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 3834
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 1983
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 1871
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4070
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 11464
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2287
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
25 декабря 2025, 19:01 2365
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
25 декабря 2025, 18:49 3128
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
25 декабря 2025, 17:31 6137
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
25 декабря 2025, 18:24 7045

