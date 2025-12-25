Власти Венесуэлы подавляют инакомыслие под предлогом угрозы США

Власти Венесуэлы используют угрозу со стороны армии США как инструмент для подавления инакомыслия в стране. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch.

По данным правозащитной организации, давление со стороны США используется венесуэльскими властями как предлог для развертывания армии, навешивания на критиков ярлыка «предателей» и арестов десятков человек.

The Washington Post сообщает, что во вторник в Венесуэле был принят закон, предусматривающий до 20 лет тюремного заключения для лиц, которые «продвигают, подстрекают, запрашивают, призывают, поддерживают, содействуют, способствуют, финансируют или участвуют» в кампании США по захвату судов, перевозящих венесуэльскую нефть.

В то же время Human Rights Watch и комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подвергли критике удары США по наркоторговцам у берегов Центральной и Южной Америки. Правозащитная организация назвала эти действия незаконными внесудебными казнями, а в ООН заявили, что они нарушают нормы международного права в области прав человека.