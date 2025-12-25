Израильские туристы предпочитают Азербайджан

Граждане Израиля вошли в десятку самых популярных иностранных туристов, посетивших Азербайджан в 2025 году. Об этом сообщил посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

По его словам, израильские туристы могут свободно и безопасно передвигаться по территории Азербайджана, не опасаясь говорить на иврите и носить еврейскую символику.

Отмечается, что с января по ноябрь Азербайджан посетили около 60 тысяч туристов из Израиля. Еще порядка 90 тысяч израильских путешественников использовали Баку в качестве транзитного пункта.