USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Израильские туристы предпочитают Азербайджан

25 декабря 2025, 23:59 338

Граждане Израиля вошли в десятку самых популярных иностранных туристов, посетивших Азербайджан в 2025 году. Об этом сообщил посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

По его словам, израильские туристы могут свободно и безопасно передвигаться по территории Азербайджана, не опасаясь говорить на иврите и носить еврейскую символику.

Отмечается, что с января по ноябрь Азербайджан посетили около 60 тысяч туристов из Израиля. Еще порядка 90 тысяч израильских путешественников использовали Баку в качестве транзитного пункта.

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 514
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 3835
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 1983
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 1872
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4071
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 11464
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2287
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
25 декабря 2025, 19:01 2366
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
25 декабря 2025, 18:49 3129
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
25 декабря 2025, 17:31 6138
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
25 декабря 2025, 18:24 7045

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 514
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 3835
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 1983
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 1872
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4071
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 11464
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2287
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
25 декабря 2025, 19:01 2366
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
25 декабря 2025, 18:49 3129
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
25 декабря 2025, 17:31 6138
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
25 декабря 2025, 18:24 7045
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться