Крушение Falcon 50 под Анкарой: новые детали

На борту разбившегося в Анкаре ливийского самолета находились трое граждан Франции. Об этом сообщили в посольстве Франции в Турции.

Отмечается, что экипаж частного самолета Falcon 50 состоял из трех человек, все они были французами. В дипмиссии заявили, что поддерживали контакт с турецкими властями для подтверждения личностей погибших.

Крушение произошло 24 декабря в районе Анкары. На борту самолета находился начальник Генерального штаба армии Ливии Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

По данным источников в турецкой столице, вскоре после взлета из аэропорта Эсенбога экипаж подал сигнал тревоги из-за неисправности в электросистеме и запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Турецкая сторона провела все необходимые приготовления для экстренной посадки, однако вскоре самолет исчез с радаров.

По словам главы Минтранса Турции Абдулкадира Уралоглу, частный самолет, вылетевший из Анкары в 20:17, сообщил о проблемах с электричеством в 20:31 и запросил возвращение. В 20:32 турецкая сторона предоставила пилоту данные о дистанции для возвращения в аэропорт Эсенбога, который был немедленно закрыт для всех остальных рейсов. Тем не менее, в 20:38 самолет исчез с радаров, а в 22:00 были обнаружены его обломки.