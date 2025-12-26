Крушение Falcon 50 под Анкарой: новые детали

USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
На борту разбившегося в Анкаре ливийского самолета находились трое граждан Франции. Об этом сообщили в посольстве Франции в Турции.

Отмечается, что экипаж частного самолета Falcon 50 состоял из трех человек, все они были французами. В дипмиссии заявили, что поддерживали контакт с турецкими властями для подтверждения личностей погибших.

Крушение произошло 24 декабря в районе Анкары. На борту самолета находился начальник Генерального штаба армии Ливии Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

По данным источников в турецкой столице, вскоре после взлета из аэропорта Эсенбога экипаж подал сигнал тревоги из-за неисправности в электросистеме и запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Турецкая сторона провела все необходимые приготовления для экстренной посадки, однако вскоре самолет исчез с радаров.

По словам главы Минтранса Турции Абдулкадира Уралоглу, частный самолет, вылетевший из Анкары в 20:17, сообщил о проблемах с электричеством в 20:31 и запросил возвращение. В 20:32 турецкая сторона предоставила пилоту данные о дистанции для возвращения в аэропорт Эсенбога, который был немедленно закрыт для всех остальных рейсов. Тем не менее, в 20:38 самолет исчез с радаров, а в 22:00 были обнаружены его обломки.

Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 514
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 3835
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 1983
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 1873
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4071
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 11465
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2287
Израиль ликвидировал командира КСИР
Израиль ликвидировал командира КСИР видео
25 декабря 2025, 19:01 2366
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
25 декабря 2025, 18:49 3129
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
25 декабря 2025, 17:31 6139
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
25 декабря 2025, 18:24 7045

