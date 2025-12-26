Казахстан возбудил сотни дел против граждан, воевавших с Украиной

В Казахстане в 2025 году было возбуждено около 700 уголовных дел в отношении граждан, согласившихся участвовать в войне в Украине на стороне России. Об этом сообщает «Медиазона».

По данным издания, при рассмотрении подобных дел суды не учитывают, в каких именно структурах служил обвиняемый. Одинаковые приговоры выносятся как бывшим участникам ЧВК «Вагнер», так и тем, кто заключал контракты с Министерством обороны России. С точки зрения Уголовного кодекса Казахстана все они рассматриваются как лица, участвовавшие в вооруженном конфликте за рубежом.

Согласно подсчетам «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си, в войне против Украины погибли около 200 граждан или уроженцев Казахстана.

Журналисты отмечают, что ранее казахстанские власти, как правило, ограничивались предупреждениями об уголовной ответственности и ежегодно возбуждали лишь несколько десятков подобных дел. Ситуация изменилась после публикации персональных данных предполагаемых участников боевых действий.

В апреле и июле 2025 года украинский государственный проект «Хочу жить» опубликовал списки из около 1200 граждан Казахстана, которые, по утверждению проекта, воюют или воевали на стороне России. Официальная реакция Астаны на эти публикации была сдержанной: представители МВД и МИД заявляли, что достоверность данных не подтверждена и требует официальной проверки.

Уголовный кодекс Казахстана предусматривает ответственность по двум статьям за участие в зарубежных конфликтах. Статья 172 («Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства») предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы. Более строгой является статья 170 («Наемничество»), по которой при наличии тяжких последствий возможно наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации «Медиазоны», в 2025 году показатели достигли максимума за весь период войны: зарегистрировано 709 дел по статье об участии в вооруженных конфликтах и 28 — по статье о наемничестве.