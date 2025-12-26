В США усомнились в версии Трампа по Эпштейну

Американский конгрессмен-республиканец из Кентукки Томас Масси, который является соавтором закона о публикации файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поставил под вопрос слова президента США Дональда Трампа о непричастности к преступлениям финансиста, обвинявшегося в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Об этом пишет The Atlantic.

«Хотя файлы чрезмерно отредактированы, они уже продемонстрировали, что картина, нарисованная [директором ФБР Кэшем] Пателем на слушаниях, [генпрокурором Пэм] Бонди в заявлениях для прессы и самим Трампом в социальных сетях, была неточной», — сказал Масси.

Как рассказали The Atlantic несколько членов Конгресса от обеих партий, они пришли к выводу, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа лгали о содержании документов. Конгрессмены заявили о намерении потребовать от Бонди и Пателя больше информации.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Его подруга и сообщница Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Как пишет The Atlantic, почти два года назад Трамп начал президентскую избирательную кампанию с заявления: «Я никогда не летал на самолете Эпштейна и не был на его «дурацком» острове». Об этом он написал в Truth Social в январе 2024 года.

Минюст США 19 декабря обнародовал материалы по делу Эпштейна. The Atlantic уточняет, что содержания журналов полетов и электронные письма в материалах по делу показали картину, отличную от заявлений Трампа.

Федеральные прокуроры установили в январе 2020 года, что Трамп был пассажиром частного самолета Эпштейна. Агентство Reuters сообщило накануне, что, согласно данным о полетах, Трамп восемь раз летал на частном самолете Эпштейна в 1990-х. Среди этих рейсов было как минимум четыре, на которых также присутствовала Гислейн Максвелл.