Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Названы страны, готовые направить войска в Украину

01:30

Некоторые страны готовы направить миротворческий контингент в Украину после завершения войны. Речь идет о Франции, Германии, Турции и Великобритании. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Novini.LIVE.

По его словам, международные партнеры должны участвовать в механизмах сдерживания России, поскольку Украина не может нести эту нагрузку самостоятельно. Подоляк отметил, что ключевыми остаются вопросы финансирования, координации и интеграции таких усилий в единую систему безопасности.

Он также подчеркнул, что для Турции, в частности, важно предотвратить повторение ситуаций, создающих риски для бизнеса и экономической стабильности в акватории Черного моря.

По словам Подоляка, война приведет к масштабным изменениям в европейском пространстве. Украина, как он отметил, будет ускоренно двигаться в европейском направлении, тогда как Европа будет пересматривать подходы к безопасности и образу жизни.

