Переговоры Израиля и Сирии вышли на финальную стадию

Израиль и Сирия могут в скором времени заключить соглашение о безопасности, сообщает в четверг телеканал i24 со ссылкой на источник.

"Сирийский источник, близкий к президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа, заявил телеканалу, что за последние недели переговоры Сирии и Израиля по соглашению о безопасности существенно продвинулись, и документ вскоре могут подписать", - информирует i24.

По его данным, этому успеху стороны обязаны содействию президента США Дональда Трампа. Соглашение могут скоро заключить на встрече высокопоставленных представителей Сирии и Израиля в европейской стране.

Ранее аш-Шараа подтверждал, что Дамаск находится на продвинутой стадии переговоров с Израилем по соглашению о безопасности. По словам аш-Шараа, потенциальный договор будет основан на соглашении о разъединении сил 1974 года.

Однако в начале декабря глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил о значительных разногласиях с сирийской стороной об условиях соглашения.

По данным i24, Израиль отказывается от требования Дамаска вывести войска из всех районов в Сирии, занятых после конца правления сирийского президента Башара Асада. Израильские источники отмечали, что Израиль согласится на отвод военных из всех девяти районов, контролируемых в Сирии, не при соглашении о безопасности, а при полноценном мирном договоре.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск; Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Вместе с тем израильские военные заняли позиции в южной буферной зоне. Власти Израиля называли это временной мерой.