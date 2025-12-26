Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение

В то время как реализация подписанного 10 марта этого года соглашения об интеграции между Дамаском и «Сирийскими демократическими силами» зашла в тупик, а Турция предупреждает о начале военной операции против РПК/ОНС на севере Сирии, Вашингтон продолжает вооружать курдов. Так, накануне США направили в регион четыре военно‑транспортных самолета, загруженных ракетами и различными видами тяжелого вооружения.
Сирийские СМИ сообщают, что военно-транспортные самолеты ВВС США приземлились на авиабазе Хараб‑эль‑Джир в провинции Хасеке.
Пока самолеты один за другим садились на аэродром, «Сирийские демократические силы» и американские военнослужащие усилили меры безопасности вокруг базы. В то время как оружие выгружали и размещали в ангарах, американские военные вертолеты продолжали патрулирование в воздухе.
Военные источники утверждают, что эта поставка предназначена для усиления обороноспособности американских баз на севере Сирии и укрепления систем ПВО. Часть вооружения передается «Сирийским демократическим силам», которых США считают своими союзниками в борьбе с ИГИЛ.
Следует отметить, что Анкара требует интеграции «Сирийских демократических сил», состоящих преимущественно из боевиков РПК/ОНС, в подчиненную Дамаску армию и ликвидации их собственной командной структуры. Однако курды согласны на интеграцию лишь при условии сохранения структуры СДС и недопущения сирийских правительственных войск на территории, находящиеся под их контролем. Кроме того, они требуют признания де‑факто существующей курдской автономии на севере Сирии со столицей в городе Кобани.