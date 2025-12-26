USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!

Дакка (Бангладеш). Лидер оппозиции Бангладеш Тарик Рахман вернулся в Дакку после 17 лет изгнания

Эль-Бурейдж (Газа). Отец и сын. Повседневная жизнь в лагере беженцев

Алжир (Алжир). Парламент признал французскую колонизацию преступлением и потребовал реституции

Ла-Пас (Боливия). Демонстрант вступает в стычку с женщиной, которая противостоит протестующим, перекрывшим дорогу. Шахтеры протестуют против решения правительства по отмене топливных субсидий, которые привели к росту цен на дизельное топливо и бензин

Лос-Анджелес (США). На Калифорнию обрушился мощный зимний шторм, вынудивший людей эвакуироваться

Буэнос-Айрес (Аргентина). Дети играют с мыльными пузырями во время рождественского ужина, организованного профсоюзными активистами для нуждающихся

Багдад (Ирак). Аммар аль-Хаким (в центре), шиитский лидер, присутствует на рождественской мессе в церкви Богоматери Спасения в центре Багдада

Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит все еще актуально
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
