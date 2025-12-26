Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!

Дакка (Бангладеш). Лидер оппозиции Бангладеш Тарик Рахман вернулся в Дакку после 17 лет изгнания
Эль-Бурейдж (Газа). Отец и сын. Повседневная жизнь в лагере беженцев
Алжир (Алжир). Парламент признал французскую колонизацию преступлением и потребовал реституции
Ла-Пас (Боливия). Демонстрант вступает в стычку с женщиной, которая противостоит протестующим, перекрывшим дорогу. Шахтеры протестуют против решения правительства по отмене топливных субсидий, которые привели к росту цен на дизельное топливо и бензин
Лос-Анджелес (США). На Калифорнию обрушился мощный зимний шторм, вынудивший людей эвакуироваться
Буэнос-Айрес (Аргентина). Дети играют с мыльными пузырями во время рождественского ужина, организованного профсоюзными активистами для нуждающихся
Багдад (Ирак). Аммар аль-Хаким (в центре), шиитский лидер, присутствует на рождественской мессе в церкви Богоматери Спасения в центре Багдада