США нанесли удар по Нигерии

Президент США сообщил в своих социальных сетях, что американские военные по его приказу нанесли удар по джихадистской группировке «Исламское государство» в северо-западной части Нигерии.

Трамп заявил, что джихадисты, которых он назвал «террористическими отбросами», «нападали и жестоко убивали преимущественно невинных христиан на уровне, невиданном многие годы, и даже столетия».

«Я ранее уже предупреждал этих террористов, что если они не прекратят убийства христиан, им придется заплатить очень дорого, что и произошло, — написал президент США. — Министерство нанесло многочисленные идеальные удары, таким образом, как могут только Соединенные Штаты».