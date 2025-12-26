USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

США нанесли удар по Нигерии

04:35 702

Президент США сообщил в своих социальных сетях, что американские военные по его приказу нанесли удар по джихадистской группировке «Исламское государство» в северо-западной части Нигерии.

Трамп заявил, что джихадисты, которых он назвал «террористическими отбросами», «нападали и жестоко убивали преимущественно невинных христиан на уровне, невиданном многие годы, и даже столетия».

«Я ранее уже предупреждал этих террористов, что если они не прекратят убийства христиан, им придется заплатить очень дорого, что и произошло, — написал президент США. — Министерство нанесло многочисленные идеальные удары, таким образом, как могут только Соединенные Штаты».

Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 728
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 703
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 843
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 1730
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 1868
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
00:20 1424
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит все еще актуально
25 декабря 2025, 18:24 8132
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 1560
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 4875
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 3243
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 2599

