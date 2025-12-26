USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Украинские дроны бьют по Волгограду

04:42 728

В ночь на 26 декабря дроны атаковали стратегические объекты в Волгоградской области России.

По предварительной информации, под удар попал Волгоградский НПЗ, сообщили российские Telegram-каналы. Воздушную тревогу в Волгоградской области объявили еще вечером 25 декабря. Первые взрывы жители Волгограда услышали примерно в 23:30. После полуночи в пригороде этого города раздались новая серия взрывов.

Местные жители утверждают, что БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод. Фотографии и видео, размещенные в социальных сетях и мессенджерах, показывают взрывы и пожар в районе Волгоградского НПЗ.

Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 729
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 705
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
04:28 845
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 1730
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 1870
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
00:20 1424
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
25 декабря 2025, 18:24 8132
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
25 декабря 2025, 23:42 1560
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля
25 декабря 2025, 19:42 4875
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 3244
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 2599

