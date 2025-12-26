Украинские дроны бьют по Волгограду

В ночь на 26 декабря дроны атаковали стратегические объекты в Волгоградской области России.

По предварительной информации, под удар попал Волгоградский НПЗ, сообщили российские Telegram-каналы. Воздушную тревогу в Волгоградской области объявили еще вечером 25 декабря. Первые взрывы жители Волгограда услышали примерно в 23:30. После полуночи в пригороде этого города раздались новая серия взрывов.

Местные жители утверждают, что БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод. Фотографии и видео, размещенные в социальных сетях и мессенджерах, показывают взрывы и пожар в районе Волгоградского НПЗ.