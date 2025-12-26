USD 1.7000
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»

08:43 1252

Дело осужденного за растление детей Джеффри Эпштейна покажет, что все, кто давал покойному финансисту деньги, посещал его остров и «считал его лучшим парнем на свете, а потом «бросил как собаку», заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер написал в Truth Social, что был единственным, кто перестал общаться с Эпштейном «задолго до того, как это стало модно». Он опроверг данные о том, что знал о преступлениях финансиста, и пообещал, что «демократам придется многое объяснять», как и в случае с обвинениями в его сговоре с Россией во время выборов 2016 года.

«Теперь эти самые неудачники снова взялись за старое. Только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, сильно пострадают, и их репутация будет запятнана. Но, к сожалению, таковы уж реалии коррумпированной демократической политики!!! Наслаждайтесь, возможно, последним Рождеством!» — заявил Трамп.

Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало около 100 тысяч документов и фотографий, касающихся Эпштейна, однако затем с публичной страницы ведомства исчезло несколько файлов, включая фото с Трампом. Представители Демократической партии резко раскритиковали удаление файлов. Позднее министерство сообщило, что материалы удалили ради предосторожности, чтобы установить, не изображены ли на фото жертвы Эпштейна. После проверки их вновь опубликовали. В файлах содержатся обвинения против Трампа в изнасиловании. Трамп утверждает, что разорвал отношения с Эпштейном около 20 лет назад и что не был осведомлен о его сексуальных преступлениях. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.

