USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Новость дня
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Крупный «улов» на Астаринской таможне

фото; видео
08:55 2099

Астаринское таможенное управление выявило и изъяло из незаконного оборота крупную партию наркотических средств, сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно сообщению, в транспортном средстве, следовавшем транзитом по территории Азербайджана из Ирана в Россию с грузом «сельдерея и салата», обнаружены 58 кг 610 г гашиша и 89 кг 705 г марихуаны. В общей сложности изъято свыше 148 килограммов наркотиков.

В сообщении отмечается, что при досмотре с использованием стационарной рентген-установки были зафиксированы подозрительные контуры, в связи с чем грузовой автомобиль подвергли детальной таможенной проверке с использованием служебной собаки кинологической службы. В результате в двух палетах, находившихся в транспортном средстве, были выявлены наркотические средства, скрытые от таможенного контроля. Идет разбирательство, говорится в сообщении.

Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 5
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
10:37 250
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 722
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 2100
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1253
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 3637
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3258
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 4339
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 4443
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 4196
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
00:20 2790

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 5
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
10:37 250
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 722
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 2100
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1253
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 3637
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3258
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 4339
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 4443
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 4196
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
00:20 2790
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться