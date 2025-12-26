Крупный «улов» на Астаринской таможне

Астаринское таможенное управление выявило и изъяло из незаконного оборота крупную партию наркотических средств, сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно сообщению, в транспортном средстве, следовавшем транзитом по территории Азербайджана из Ирана в Россию с грузом «сельдерея и салата», обнаружены 58 кг 610 г гашиша и 89 кг 705 г марихуаны. В общей сложности изъято свыше 148 килограммов наркотиков.

В сообщении отмечается, что при досмотре с использованием стационарной рентген-установки были зафиксированы подозрительные контуры, в связи с чем грузовой автомобиль подвергли детальной таможенной проверке с использованием служебной собаки кинологической службы. В результате в двух палетах, находившихся в транспортном средстве, были выявлены наркотические средства, скрытые от таможенного контроля. Идет разбирательство, говорится в сообщении.