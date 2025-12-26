USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Десять лет требуют для экс-президента

09:07

Специальный прокурор по делу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля потребовал назначить ему 10 лет лишения свободы.

По сообщению Reuters, требование связано прежде всего с обвинениями в воспрепятствовании работе правоохранителей (в том числе попыткам задержания Юна после событий вокруг введения военного положения).

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в Южной Корее военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она при помощи Северной Кореи, используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. 14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. 31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа. 15 января президент, обвиненный в мятеже, был арестован. В марте его освободили. В апреле Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента.

