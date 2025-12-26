USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Скандал в турецком футболе разрастается: новые задержания

10:05 679

В рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 14 футболистов, в том числе бывшего администратора клуба «Галатасарай» Эрдена Тимура. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Эрден Тимур

По его данным, всего предписано задержать 29 человек, 24 из них уже взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Турции (TFF) отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи, в том числе за рубежом. Всего по делу проходит 571 действующий арбитр, 371 из них имеет счета в букмекерских конторах. Также сообщалось, что перед дисциплинарным советом TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках предстанут свыше тысячи футболистов, в числе которых игроки таких ведущих клубов, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор». Генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек заявлял о возможности задержания руководства ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования дела, которое местные власти проводят совместно с Интерполом и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 5
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
10:37 250
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 722
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 2100
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1253
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 3637
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3258
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 4339
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 4443
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 4196
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
00:20 2790

