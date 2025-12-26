В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины

«Вопрос не только в цифре 800 тысяч, а в том, кто это финансирует. Это огромный объем денег. До начала полномасштабного вторжения мы выходили на армию численностью 250-300 тысяч», – сказал Подоляк в интервью Новини.LIVE.

По его словам, также надо развивать производство дронов и ракет, в частности, ракет малой и средней дальности в больших количествах. «Кто должен финансировать? Мы считаем, что это армия сдерживания, Вооруженные силы сдерживания по восточной границе. И в этом должна быть заинтересована вся Европа, и инвестиции должны быть общими. Тогда понятно, что это будет совсем другой формат, совсем другое финансирование. Но формула будет, как только это будет согласовано с нашими европейскими партнерами», – разъяснил он.

Подоляк добавил, что армия численностью 800 тысяч человек должна быть профессиональной: люди будут подписывать контракты и идти в армию «за неплохие деньги».

Кроме того, он отметил, что армия должна быть полностью интегрирована в условные «общеевропейские вооруженные силы»: «Только они будут охранять восточную границу в рамках программы сдерживания России. Кто это должен все финансировать? Как только это будет понятно, я думаю, будет понятна и формула рекрутинга, контрактов и так далее. То есть все будет расписано».

В проекте мирного соглашения, которое разработали в рамках переговоров по «мирному плану» США, был согласован пункт о численности ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что речь идет о 800 тысячах военных.