Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины

10:16

Армию Украины численностью 800 тысяч человек должна финансировать вся Европа, считает советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Вопрос не только в цифре 800 тысяч, а в том, кто это финансирует. Это огромный объем денег. До начала полномасштабного вторжения мы выходили на армию численностью 250-300 тысяч», – сказал Подоляк в интервью Новини.LIVE.

По его словам, также надо развивать производство дронов и ракет, в частности, ракет малой и средней дальности в больших количествах. «Кто должен финансировать? Мы считаем, что это армия сдерживания, Вооруженные силы сдерживания по восточной границе. И в этом должна быть заинтересована вся Европа, и инвестиции должны быть общими. Тогда понятно, что это будет совсем другой формат, совсем другое финансирование. Но формула будет, как только это будет согласовано с нашими европейскими партнерами», – разъяснил он.

Подоляк добавил, что армия численностью 800 тысяч человек должна быть профессиональной: люди будут подписывать контракты и идти в армию «за неплохие деньги».

Кроме того, он отметил, что армия должна быть полностью интегрирована в условные «общеевропейские вооруженные силы»: «Только они будут охранять восточную границу в рамках программы сдерживания России. Кто это должен все финансировать? Как только это будет понятно, я думаю, будет понятна и формула рекрутинга, контрактов и так далее. То есть все будет расписано».

В проекте мирного соглашения, которое разработали в рамках переговоров по «мирному плану» США, был согласован пункт о численности ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что речь идет о 800 тысячах военных.

Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 6
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
10:37 250
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 723
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 2100
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1253
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 3637
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3258
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 4339
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 4443
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 4196
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
00:20 2790

