Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Рекордный оборонный бюджет Японии

Правительство Японии приняло решение утвердить проект бюджета на 2026 финансовый год, стартующий в апреле того же года, в беспрецедентной сумме 122,3 триллиона иен (приблизительно $783 миллиарда).

В этом проекте предусмотрены самые крупные в истории страны расходы на оборону, общим объемом 8,8 триллиона иен ($56,3 миллиарда). Рост бюджета на оборону обусловлен стремлением правительства усилить оборонные возможности Японии и приобрести ударные системы вооружения.

Премьер-министр Санаэ Такаити ранее поставила цель достичь уровня оборонных расходов в размере 2% от ВВП раньше запланированного срока, который изначально предполагался к 2027 году.

Запланированные расходы на социальные нужды поднимутся до рекордных 39 триллионов иен ($249,5 миллиарда), что связано с увеличением затрат на медицинские услуги.

Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Украинские дроны бьют по Волгограду
США нанесли удар по Нигерии
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
