Рекордный оборонный бюджет Японии

Правительство Японии приняло решение утвердить проект бюджета на 2026 финансовый год, стартующий в апреле того же года, в беспрецедентной сумме 122,3 триллиона иен (приблизительно $783 миллиарда).

В этом проекте предусмотрены самые крупные в истории страны расходы на оборону, общим объемом 8,8 триллиона иен ($56,3 миллиарда). Рост бюджета на оборону обусловлен стремлением правительства усилить оборонные возможности Японии и приобрести ударные системы вооружения.

Премьер-министр Санаэ Такаити ранее поставила цель достичь уровня оборонных расходов в размере 2% от ВВП раньше запланированного срока, который изначально предполагался к 2027 году.

Запланированные расходы на социальные нужды поднимутся до рекордных 39 триллионов иен ($249,5 миллиарда), что связано с увеличением затрат на медицинские услуги.