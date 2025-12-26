USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Новость дня
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...

10:37 251

Войска России в ночь на пятницу, 26 декабря, массированно атаковали дронами Одессу, зафиксирован удар по объекту инфраструктуры, возник пожар, сообщил руководитель городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.

По его словам, погибших и пострадавших нет, идет ликвидация последствий обстрела.

По сообщению украинских СМИ, ночью в Одессе, Измаиле и других городах региона раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о многочисленных ударных БПЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.

Уже около двух недель Одесса подвергается массированным российским ударам. В городе постоянно отключается электричество, а также отопление и водоснабжение. По словам Лысака, власти также продолжают ликвидировать последствия разлива растительного масла в Черном море. После российского удара по порту «Южный» были повреждены цистерны с маслом, значительная часть жидкости попала в море. В результате погибли десятки морских птиц, которые из-за масла теряют способность передвигаться.

Американская газета The New York Times опубликовала репортаж о жизни в Одессе, которая в течение последних двух недель подвергается особенно сильным ударам российских военных. Авторы публикации объясняют, что армия РФ постоянно бьет по крупнейшим украинским городам, однако после таких ударов обычно наступает период затишья. «Одесса остается под постоянными ударами с раннего утра 12 декабря. Россия в основном целится по городским портам и портовой инфраструктуре. По меньшей мере девять человек погибли», — сказано в публикации. В результате ударов во многих районах города отсутствует электричество, отопление и водоснабжение.

Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 18
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
10:37 252
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 728
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 2106
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1255
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 3641
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3262
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 4345
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 4444
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 4199
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
00:20 2790

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
Азербайджан, Казахстан, Бразилия и Россия о причинах крушения самолета AZAL
10:56 18
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...
10:37 252
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
В Киеве разъяснили, кто должен финансировать 800-тысячную армию Украины
10:16 728
Крупный «улов» на Астаринской таможне
Крупный «улов» на Астаринской таможне фото; видео
08:55 2106
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
Трамп грозит противникам «последним Рождеством»
08:43 1255
Украинские дроны бьют по Волгограду
Украинские дроны бьют по Волгограду
04:42 3641
США нанесли удар по Нигерии
США нанесли удар по Нигерии
04:35 3262
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет!
Лидер оппозиции вернулся на родину… Спустя 17 лет! объектив haqqin.az
04:28 4345
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 4444
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 4199
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
00:20 2790
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться