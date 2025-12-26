Очередная кошмарная ночь в Одессе: взрывы, пожары...

По сообщению украинских СМИ, ночью в Одессе, Измаиле и других городах региона раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о многочисленных ударных БПЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.

Уже около двух недель Одесса подвергается массированным российским ударам. В городе постоянно отключается электричество, а также отопление и водоснабжение. По словам Лысака, власти также продолжают ликвидировать последствия разлива растительного масла в Черном море. После российского удара по порту «Южный» были повреждены цистерны с маслом, значительная часть жидкости попала в море. В результате погибли десятки морских птиц, которые из-за масла теряют способность передвигаться.

Американская газета The New York Times опубликовала репортаж о жизни в Одессе, которая в течение последних двух недель подвергается особенно сильным ударам российских военных. Авторы публикации объясняют, что армия РФ постоянно бьет по крупнейшим украинским городам, однако после таких ударов обычно наступает период затишья. «Одесса остается под постоянными ударами с раннего утра 12 декабря. Россия в основном целится по городским портам и портовой инфраструктуре. По меньшей мере девять человек погибли», — сказано в публикации. В результате ударов во многих районах города отсутствует электричество, отопление и водоснабжение.